Израильские силы вошли на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провели там операцию по зачистке в населенном пункте Эс-Самдания, сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, механизированный патруль армии Израиля установил на въезде в деревню КПП и обыскал несколько гражданских автомобилей.

Вечером 19 сентября, по данным канала, колонна из четырех бронемашин вошла на территорию южной сирийской провинции Дераа и провела там рейд.

12 сентября президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в телеинтервью, что Дамаск стремится положить конец израильским вторжениям в южные районы, которые продолжаются с декабря 2024 года. Ранее на этой неделе он сообщил, что Сирия может подписать соглашение по безопасности с Израилем в ближайшие дни. По его словам, оно будет аналогичным соглашению 1974 года о разъединении сирийских и израильских сил на Голанских высотах.