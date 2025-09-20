Начался официальный визит делегации во главе с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым в Сербию, совершаемый по приглашению начальника Генштаба Вооруженных сил этой страны генерал-полковника Милана Мойсиловича, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

В рамках визита, в парке Ташмайдан в Белграде был возложен венок к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена его светлая память.

В рамках визита генерал-полковник Велиев провёл обмен мнениями с сербским коллегой о перспективах развития военного сотрудничества и принял участие в военном параде в Белграде.

В мероприятиях принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев.