МИД Узбекистана направил ноты внешнеполитическому ведомству и генпрокуратуре Украины в связи с удержанием в рабстве 13 узбекистанцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства Узбекистана Ахрор Бурханов, передает ТАСС.

В пятницу Киевская областная прокуратура проинформировала, что группа людей удерживала 13 граждан Узбекистана в нечеловеческих условиях под Киевом в целях трудовой эксплуатации. Четыре члена группировки задержаны, им предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении.

В этой связи сотрудники посольства республики в Украине выехали на место для выяснения ситуации, граждан разместили в одной из местных больниц.

«Посольство взяло ситуацию с нашими гражданами под полный контроль и принимает все необходимые меры для их возвращения в Узбекистан. В частности, в Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Украины направлены соответствующие ноты для оказания консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана», — написал Бурханов в Telegram-канале.

Кроме того, МИД Узбекистана рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Украину.

«В связи со сложившейся в Украине ситуацией, которая может представлять угрозу жизни людей, рекомендуем гражданам Узбекистана в настоящее время не планировать визиты в эту страну, принимая во внимание собственную безопасность», — подытожил пресс-секретарь узбекистанского дипведомства.