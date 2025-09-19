Армянские правительственные СМИ обрушились с критикой на экс-главаря сепаратистской хунты Самвела Шахраманяна за его попытку через суд добиться изменений в учебнике для 9-го класса, где, по его мнению, искажены события в Карабахе.

По версии медиа, действия Шахраманяна направлены на дискредитацию политики премьер-министра Никола Пашиняна и могут сорвать мирный процесс между Ереваном и Баку.

Кроме того, издания намекнули, что готовы обнародовать компрометирующую информацию о связях и «похождениях» Шахраманяна в Высшей школе ФСБ России.