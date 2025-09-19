Бывший форвард турецкого «Галатасарая» Умит Каран прокомментировал матч стартового тура основного этапа Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и азербайджанским «Карабахом» (2:3) в Лиссабоне.

По словам Карана, победа агдамского клуба – результат многолетней работы и пример для турецких команд. «Это выдающийся успех. Это не просто победа, а плодотворная работа всех последних лет. «Карабах» долго шел к этому. Все старания вознаграждены. Этот клуб – хороший пример для турецких клубов, показывающий, что с минимальными затратами можно добиваться успеха даже в Лиге чемпионов», – приводит «Азериспорт» его слова.

Каран также поздравил азербайджанский клуб и отметил вклад команды Гурбана Гурбанова: «Надеюсь, «Карабах» еще будет радовать нас своими результатами».