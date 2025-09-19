Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против России в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и остановят закупку российской нефти. В то же время американский министр энергетики Крис Райт предложил государствам Евросоюза заменить российские энергоресурсы американским сжиженным природным газом, бензином и другими продуктами. Сложившаяся ситуация породила выводы о том, что данный метод шантажа со стороны Штатов продиктован стремлением американцев заставить страны ЕС закупать нефть и газ у США.

Кроме того, возникает вопрос относительно Венгрии и Словакии, то есть позволят ли требования Трампа оказать давление на эти страны с тем, чтобы те отказались от российских энергоресурсов.

Тут стоит отметить, что разработанный ранее план Евросоюза предполагал, что члены ЕС полностью откажутся от российских энергоресурсов к 1 января 2028 года. Но насколько данный план реализуем, и возможно ли его осуществить раньше намеченного срока? На эту тему в беседе c Minval Politika своим мнением поделился политолог, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

«Думаю, что американская администрация как бы пытается найти для себя такой оптимальный путь, который в любом случае позволит максимизировать ей выгоды. С одной стороны, они, естественно, не желают в одностороннем порядке вводить какие-то жесткие санкции против России, по той простой причине, что отношения с Россией для США и сейчас, и на какую-то долгосрочную перспективу кажутся самодостаточными, самоценными.

То есть вне зависимости от контекста российско-украинской войны, где действительно американцы пытаются добиться какого-то выхода на договоренности и поэтому говорят, что нужно как-то давить на Россию, если не получается просто убедить Путина в рамках переговоров с Трампом или по другим каналам, которые были задействованы — это не отменяет ценности отношений с Россией в том плане, что для США главным стратегическим оппонентом является Китай в долгосрочной перспективе. Ну и самоубийственно для Вашингтона просто брать и еще больше толкать Россию в объятия Китая, делать этот союз, пусть и сложный, но неизбежный между Китаем и Россией», — считает эксперт.

При этом политолог указал на множество нюансов: «Все не так просто в том, что Россию можно перетянуть на свою сторону. Конечно, и перетянуть полностью на американскую сторону нельзя, но стратегически им выгодно все же сохранять взаимодействие с РФ».

«В том числе и экономически понятно, что много чего США могут заработать на восстановлении сотрудничества с Россией, что явно Трамп тоже держит в уме. И поэтому они пытаются предложить такой вариант европейцам, который, по сути, для них неприемлем. И если он неприемлем, и европейцы не смогут выполнить эти требования американской администрации, то, исходя из самоценности и важности отношений с Россией, у американцев всегда будет аргумент, мол, тогда и не пытайтесь как раньше нашими руками на Россию давить, и, соответственно, делать это за счет наших текущих и будущих потенциальных выгод. Если же предположить, что все же какие-то шаги со стороны Европейского союза будут в этом направлении предприняты, чтобы отказываться и дальше от российских энергоресурсов, — в принципе они уже прошли достаточно далеко по этому пути и уже много от чего отказались, переключились, в том числе на американские ресурсы, — то это тоже американцам выгодно, потому что это прибыльно и с политической точки зрения для традиционного электората республиканцев и для Трампа. Речь идет о тех штатах, где республиканцы всегда на коне, и которые являются оплотом, в том числе MAGA-движение для Трампа – штаты, которые добывают в США энергоресурсы», — отметил Прейгерман.

При этом политолог пояснил, что, скорее всего, из этого получится какая-то средняя схема — кто-то из европейцев будет еще больше давить на Венгрию и Словакию, чтобы те отказывались от энергоресурсов и, соответственно, сами будут демонстрировать преданность именно этому курсу, «то есть позволять американским нефтепроизводителям зарабатывать дополнительные деньги, что уже плюс». Но до конца это реализовано не будет, считает эксперт.

«Поэтому у Трампа и его администрации всегда будет возможность заявить о том, что не были выполнены эти условия, поэтому они тоже полностью и долгосрочно ударяться в тотальное давление на Россию не будут», — сказал он, не исключив при этом каких-то точечных мер санкционного или тарифного воздействия в отношении России.

Также политолог прокомментировал вопрос о том, позволят ли требования Трампа надавить на Словакию и Венгрию с тем, чтобы те отказались от российских энергоресурсов.

«Мы это видим прямо сейчас — это требование дополнительно используется теми в Евросоюзе, кто пытается как раз заставить Венгрию и Словакию полностью встать на обозначенные позиции в отношении России, российских энергоресурсов, которые являются мейнстримными, и которые разделяются сейчас большинством других государств. Насколько это получится, — хороший вопрос», — сказал собеседник.

В последнее время Венгрия, уточнил он, действительно начала предпринимать шаги как минимум для того, чтобы диверсифицировать возможности получения энергоресурсов: «Были приняты некоторые решения, которые позволят сделать альтернативные поставки функционирующими и доступными. Это как минимум такая диверсификационная стратегия, которая оправдана для любого небольшого государства, зависящего от поставок».

Но это совершенно не значит, добавил он, что даже Венгрия будет однозначно отказываться от энергоресурсов.

«Думаю, что и с точки зрения переговоров с американской администрацией, с которой и у Венгрии, и у Словакии на личном политическом уровне хорошие отношения, Будапешт и Братислава еще не все сказали. Вряд ли случится так, что одно только лишь условие, выдвинутое Трампом, просто возьмет и перекроет весь кислород и все аргументы для Венгрии и Словакии», — подчеркнул Прейгерман.

По его мнению, они еще поборются за выгодность тех поставок, которые они имеют со стороны России.

«Но какое-то, знаете, такое рваное движение в этом вопросе вполне возможно, потому что есть ощущение у многих, что и тематика возможных переговоров между Россией и Украиной приближается к стадии развязки. И, естественно, иногда это может вызывать временное решение Венгрии и Словакии поддаваться давлению. Но стратегически, думаю, вряд ли стоит ожидать, что они так просто откажутся от российских энергоресурсов», — считает эксперт.

Кроме того, комментируя разработанный ранее план Евросоюза о полном отказе от российских энергоресурсов до 1 января 2028 года, политолог отметил: «В плане более общеполитической и политэкономической оценки, думаю, что едва ли будет возможно полностью отказаться от этих энергоресурсов. Особенно, если будет какой-то прогресс по договоренностям между Россией и Украиной».

«Даже если по итогам этой военной ситуации в Европе положение будет напоминать стоящих лоб в лоб с двух сторон военных блоков, в том числе ЕС и НАТО с западной стороны, они будут максимально вооружаться и заниматься только так называемым сдерживанием России через военные средства. Представляется, что голоса в пользу возобновления сотрудничества с Россией в области энергетики, просто исходя из выгодности для европейских потребителей, будут все более сильными. И в этом отношении просто перекрыть эти поставки — вряд ли реализуемая затея», — заключил Прейгерман.