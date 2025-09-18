На фоне усиливающейся напряжённости на Ближнем Востоке и нестабильности в регионе Пакистан и Саудовская Аравия сделали решительный шаг к углублению стратегического партнёрства. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали «Соглашение о совместной стратегической обороне», которое, по сути, является договором о взаимной защите.

Как мы уже сообщали ранее, встреча прошла в столице Эр-Рияде, во дворце Йамаме. Делегации обеих стран, принявшие участие в переговорах, обсуждали исторические и стратегические связи между государствами, а также перспективы совместного сотрудничества в различных сферах. В результате стороны подписали документ, направленный на развитие оборонного взаимодействия, усиление сдерживания и обеспечение безопасности не только для самих стран, но и для всего региона.

Ключевым положением соглашения является взаимная гарантия: нападение на одну из сторон будет расцениваться как агрессия против обеих стран. Стороны также обсудили актуальные региональные вызовы и потенциал углубления сотрудничества между двумя «братскими государствами».

Но что это сулит этим странам и Баку, которая является союзницей Пакистана? С просьбой прокомментировать значение нового альянса и его возможные последствия для региона, в том числе для Азербайджана, Minval Politika обратился к экспертам.

По мнению политолога Фархада Мамедова, подписание договора стало прямым следствием безрассудной политики израильского руководства, которая дестабилизировала ситуацию в регионе. Мамедов убеждён, что каждая крупная мусульманская страна сегодня стремится заручиться поддержкой союзника, обладающего ядерным оружием, а такой страной остаётся только Пакистан.

«Мы видим, что даже высокий уровень отношений с США, десятки миллиардов долларов, потраченные Саудовской Аравией на американское вооружение и технологии, не являются гарантией того, что союзник США, то есть Израиль, не совершит агрессию против мусульманской страны. Поэтому этот договор, в первую очередь о ядерном оружии, и это ключевой сигнал. Все это следствие удара Израиля по Катару», — пояснил политолог.

Он также подчёркивает, что теперь, в случае агрессии против Саудовской Аравии, Пакистан, обладающий ядерным арсеналом, будет обязан встать на её защиту.

«То же самое касается и Пакистана, но, скорее всего, именно Саудовская Аравия теперь будет активнее поддерживать Исламабад, как финансово, так и политически. Я ожидаю роста товарооборота, увеличения помощи, инвестиционных потоков», — добавил эксперт.

В продолжение обсуждения стратегического сближения Пакистана и Саудовской Аравии, второй эксперт, политолог Ильяс Гусейнов, в комментарии для Minval Politika отметил, что подписание столь значимого соглашения, это не просто двусторонний документ, а сигнал о растущем уровне доверия между двумя ключевыми странами исламского мира. По его словам, сближение Исламабада и Эр-Рияда может отразиться и на более широкой региональной архитектуре, включая Южный Кавказ.

Гусейнов напомнил, что между Пакистаном и Саудовской Аравией давно сложились крепкие и тесные отношения, и подписание документов в сфере обороны лишь подтверждает глубину этого партнёрства. Он подчеркнул, что обе страны всегда последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана и занимали принципиальную позицию в карабахском вопросе.

«Важно отметить, что ни Пакистан, ни Саудовская Аравия не признали Армению как государство. Более того, они отказались от установления дипломатических отношений с Ереваном в связи с оккупацией азербайджанских территорий и проведёнными этническими чистками в отношении азербайджанцев. Это принципиальная, последовательная и уважаемая нами позиция», — заявил Гусейнов.

Политолог также считает, что сближение между этими двумя странами усиливает и позиции Азербайджана. Он отметил, что и у Пакистана, и у Саудовской Аравии есть свои внутренние и внешнеполитические вызовы, и для их преодоления необходимо единство, консенсус и общее понимание глобального порядка.

«Я убеждён, что все эти подписанные документы не останутся на бумаге, они будут имплементированы. И взаимная военная поддержка, и политическая солидарность на международной арене только укрепят эти государства. Азербайджан, безусловно, заинтересован в укреплении их партнёрства, потому что это страны, которые, с другой стороны, символизируют и идею мира», — отметил эксперт.

Гусейнов также подчеркнул, что Азербайджан ведёт сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, где приоритетом остаётся развитие отношений как с Востоком, так и с Западом, с учётом геостратегической важности региона.

«Мы ценим поддержку, оказанную нам как в период оккупации наших территорий, так и в ходе их освобождения. Для нас важны мир, стабильность и безопасность как в братском Пакистане, так и в Саудовской Аравии. И мы выступаем за обеспечение национальной безопасности этих государств и устранение всех возможных угроз в их адрес», — резюмировал политолог.