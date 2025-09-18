Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что открытие Зангезурского коридора даст импульс развитию Среднего коридора, соединяющего Дальний Восток с Европой, и позволит увеличить объемы транзитной торговли. Об этом он сказал на Гала-вечере экономических отношений «Мост Азербайджан – Турция», организованном TÜİB в Анкаре.

По словам Болата, Турция стремится к углублению экономической интеграции с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Баку играет ключевую роль в региональной логистике: «Азербайджан для нас — стратегический транзитный пункт при выходе в Центральную Азию и на Дальний Восток. С открытием Зангезурского коридора станет возможным географическое объединение тюркского мира, развитие торгово-экономических связей и оживление Среднего коридора».