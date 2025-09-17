Израиль использует искусственный интеллект ChatGPT для создания официальных заявлений и при этом тратит на пропаганду миллионные бюджеты. Об этом заявил член комиссии ООН Крис Сидоти.

По его словам, подобная практика позволяет ускорять подготовку информационных материалов, усиливая влияние на общественное мнение, однако вызывает вопросы о прозрачности и этике таких технологий в международной политике.

Сидоти подчеркнул необходимость более внимательного контроля за использованием искусственного интеллекта в государственных информационных кампаниях.

