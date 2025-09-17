Некогда ООН была довольно влиятельной структурой на международной арене, символизирующей собой новую веху международного сотрудничества, соблюдения прав человека и обеспечения глобальной безопасности, а также была своего рода барьером на пути войн. ООН, которая была создана после Второй мировой войны, в 1945 году, объединила почти все государства мира под знаменем мира и стабильности. Её основной орган – Совет Безопасности – должен был стать гарантом исполнения этих принципов. Но времена меняются, меняются и реалии.

Согласитесь, реальность XXI века демонстрирует иное: некогда влиятельная структура, которой был СБ ООН, сегодня всё чаще ассоциируется с бессилием, политической ангажированностью и импотенцией. На протяжении последних десятилетий мы являемся свидетелями того, как СБ ООН, обладая огромными полномочиями, включая принятие обязательных к исполнению решений, всё чаще оказывается в роли стороннего наблюдателя, а не арбитра. И если ранее в самой организации предпочитали обходить стороной эту острую тему, то сегодня о необходимости реформ открыто говорит сам генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

В своей недавней речи он отметил: «Состав Совета Безопасности ООН соответствует реалиям 1945 года, а не современного мира, в связи с этим организация нуждается в реформе. Реформа Совета Безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности».

Чтобы убедиться в кризисе эффективности СБ ООН, за примером ходить не надо. Одной из самых ярких иллюстрацией является невыполнение Арменией резолюций по Карабаху, принятых в 1993 году. Напомним, что тогда СБ ООН утвердил четыре резолюции (№ 822, 853, 874 и 884), в которых содержалось требование немедленного и безоговорочного вывода армянских вооружённых формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Эти резолюции носили императивный характер, то есть, обязательны к исполнению всеми странами-членами ООН.

Но это на словах и на бумаге, а что мы видели в действительности? На протяжении почти трёх десятилетий Армения нагло и цинично игнорировала эти решения. Международное сообщество, в лице СБ ООН, ограничивалось декларациями, озабоченностью и заявлениями о «необходимости продолжения мирного диалога». То есть вместо решительных и конкретных действий — инертность и бездействие. В конечном итоге Азербайджан в 2020 году, в ходе 44-дневной войны, в одиночку восстановил свою территориальную целостность, выполнив то, что в течение почти 30 лет было прямой обязанностью Совета Безопасности.

И этот прецедент говорит не только о политическом крахе системы обеспечения международной безопасности, но и о том, что многие страны уже не воспринимают СБ ООН как инструмент справедливости. Если орган, созданный для защиты мира, оказывается неспособным заставить страну-агрессора исполнять свои решения, то грош цена этому «архитектору безопасности».

Справедливости ради стоит отметить, что обсуждения необходимости реформирования Совета Безопасности идут уже давно, однако только в последнее время этот вопрос стал подниматься на самом высоком уровне. Более того, лидеры стран, не входящих в «привилегированный клуб» постоянных членов СБ ООН, всё чаще высказываются в пользу расширения Совета, пересмотра правил применения права вето и повышения подотчетности.

Примечательно, что вопрос реформирования СБ ООН, затронутый Гуттеришем, поднимался президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще в июле 2023 года. Тогда Ильхам Алиев, высказывая позицию Азербайджана по этому поводу, заявил: «В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы. Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность. Мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. Я рад, что сегодня в мире консенсус по этому поводу растет».

И эти слова коррелируют с мнением множества государств, особенно из числа развивающихся стран. Ведь сегодняшний Совет Безопасности, по сути, представляет интересы победителей Второй мировой войны, игнорируя геополитические и экономические изменения последних 80 лет.

Конечно же, реформа СБ ООН — процесс сложный, сопряжённый с серьёзными политическими, юридическими и институциональными вызовами, и требующим немало усилий и времени. И ключевыми вопросами, которые требуют пересмотра, являются расширение числа постоянных и непостоянных членов, ограничение или отмена права вето, повышение прозрачности процедур и др.

Безусловно, изменение устава ООН требует консенсуса и ратификации большинством государств-членов. Но главное – дело сдвинулось с мертвой точки. Генсек, главы государств, политические аналитики и гражданское общество всё чаще задаются вопросом: почему организация, призванная предотвращать войны, не может остановить даже небольшие региональные конфликты?

Следует признать, что Совет Безопасности в его нынешнем виде — это не инструмент глобального управления, а реликт прошлого. Он не только не отражает новую архитектуру мира, но и тормозит развитие коллективных международных решений. Потому сегодня всё больше стран требуют пересмотра этой системы. Это не просто вопрос справедливости — это вопрос эффективности.