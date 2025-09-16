Президент России Владимир Путин принял участие в стратегических учениях «Запад-2025», основной этап которых прошел на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

Глава государства появился в полевом комплекте военной формы без погон, но с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.», а также с шевронами с изображением российского триколора и двуглавого орла.

Российский лидер поблагодарил иностранных гостей за участие в маневрах. В числе приглашённых делегаций были представители Беларуси, Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

