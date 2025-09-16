Европарламент рассмотрит вопрос о доверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на пленарной сессии, которая пройдет с 6 по 9 октября. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо председателя ЕП Роберты Метсолы.

По данным издания, инициативу вынесли на голосование после того, как две политические группы — крайне правые «Патриоты Европы» и представители левых — внесли отдельные предложения о вотуме недоверия. Решение последовало спустя несколько часов после ежегодного обращения фон дер Ляйен о положении дел в ЕС.

«Патриоты Европы» обвинили главу Еврокомиссии в недостаточной прозрачности и подотчетности, а также в заключении невыгодного для Европы торгового соглашения с США. Левые, в свою очередь, раскритиковали торговую политику ЕК и обвинили Евросоюз в пассивности на фоне войны Израиля в Газе.