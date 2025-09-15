Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли. Сегодня семьям, прибывшим в отстроенный город Кельбаджар, вручены ключи от квартир, сообщает АЗЕРТАДЖ.

На данном этапе в город переселены 32 семьи — всего 139 человек. Вернувшиеся жители ранее временно проживали в различных уголках республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Кельбаджарском районе и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Семьям, переселившимся на постоянное проживание, предоставлены квартиры в новых построенных зданиях.