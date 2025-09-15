Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 19 сентября, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, встреча представителей США и Китая по торговым вопросам в Европе прошла «очень хорошо» и близка к завершению. Трамп также отметил, что были достигнуты договоренности относительно «определенной компании», судьба которой особенно интересовала молодежь в США. «Они будут очень рады!», — написал он в Truth Social, подчеркнув, что отношения с Китаем остаются «очень прочными».