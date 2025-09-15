Смерч над Каспийским морем может стать частым явлением и представлять угрозу нефтяной промышленности Азербайджана, а также жителям береговой линии. Об этом Minval заявил метеоролог Джавидан Алиев.

Минувшим днем жители Дербента опубликовали в соцсетях видеокадры двух мощных смерчей в Каспийском море. На кадрах над морем видна огромная высокая закручивающаяся воронка. Видео со смерчем местные жители снимали прямо из окон своих домов.

Как прокомментировал азербайджанский специалист, поскольку данное природное явление произошло совсем близко к Азербайджану, то не исключается, что в ближайшие годы смерчи возникнут и у нас. Появление смерча обусловлено повышением температуры воды на поверхности Каспийского моря. Для возникновения смерча должна наблюдаться сильная неустойчивость в атмосфере, высокая температура, грозовые облака. Обычно он появляется над открытой водной поверхностью.

Смерч над морем возникает в результате резкого перепада температур и влажности воздуха: теплый влажный воздух поднимается, а холодный сухой опускается, что приводит к формированию нестабильности атмосферы и развитию мощных восходящих потоков, которые закручиваются, образуя воронку и опускаясь к поверхности воды. Этот процесс усиливается при наличии грозовых облаков и может привести к появлению водяного смерча, втягивающего воду с поверхности моря.

До сих пор горы Большого Кавказского хребта были сдерживающим фактором, поэтому подобного в регионе практически не наблюдали. Чаще всего смерч появляется над Черным морем, но эксперт уверяет, что давно ожидал возникновения смерча в нашем регионе и не исключает в ближайшем будущем возникновение данного явления также в азербайджанской акватории Каспийского моря.

Обычно смерч затухает, не достигая берега, хотя точно прогнозировать, как поведет себя воронка, достаточно сложно, поскольку в редких случаях она все же может перекинуться на сушу. В этом случае избежать разрушений будет сложно. Особенно под угрозой могут находиться нефтяные платформы в море.

Мы также обратились в Министерство экологии, где нам отказались комментировать, сославшись на то, что смерч наблюдался не в азербайджанской акватории Каспия.