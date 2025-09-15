Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Катар для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Дохе.

В поездке вместе с Эрдоганом участвуют его супруга Эмине Эрдоган, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, главный советник президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч, глава Управления по связям при администрации президента Бурханеттин Дуран и заместитель председателя Партии справедливости и развития Халит Еребакан.

Параллельно в Катар прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. В преддверии саммита он подчеркнул важность единства мусульманских стран, отметив необходимость совместных действий в экономической, культурной и социальной сферах. По его словам, сплочённость исламских государств поможет противостоять внешним угрозам и соблюдению международного права.

Саммит ОИС и ЛАГ станет площадкой для обсуждения актуальных региональных вопросов и укрепления сотрудничества между странами исламского мира.