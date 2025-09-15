В Иерусалиме проходят переговоры между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и государственным секретарём США Марко Рубио, который прибыл в страну в воскресенье, сообщают израильские СМИ.

Основными темами переговоров стали война в Газе, судьба израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, а также последствия израильского удара по столице Катара Дохе.

В рамках визита Рубио также планируется встретиться с семьями заложников. Кроме того, в программе поездки запланированы встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, курирующим переговоры по ситуации в Газе.

Ожидается, что визит госсекретаря продлится до 16 сентября.