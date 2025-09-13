Госсекретарь США Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши «неприемлемым, прискорбным и опасным».

«Нет сомнений, что дроны были запущены преднамеренно. Но вопрос в том, было ли их целью попасть именно в Польшу. Если данные это подтвердят, то речь пойдёт о крайне эскалационном шаге. Но пока необходимо собрать все факты и проконсультироваться с союзниками», — отметил Рубио.

Ранее в похожем ключе высказывался президент Дональд Трамп. При этом власти Польши утверждают, что беспилотники были специально направлены в их воздушное пространство.