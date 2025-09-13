Россия значительно нарастила масштабы атак по Украине после вступления Дональда Трампа в должность, игнорируя его призывы к миру, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, этим летом зафиксированы самые интенсивные бомбардировки за всё время войны. В июле 2025 года Россия выпустила почти 6300 ударных дронов — против 426 в июле прошлого года. Аналитики отмечают, что Москва всё чаще усиливает атаки сразу после переговоров или телефонных контактов США, Украины и России.

Эксперты связывают рост интенсивности с запуском собственных производственных линий по выпуску беспилотников: украинская разведка оценивает их мощность в 2700 ударных дронов в месяц.

Краткое двухнедельное затишье перед саммитом Трампа и Путина на Аляске в августе сменилось ещё более массированными атаками, так как Россия накопила резервы дронов для новых бомбардировок.

Дэниел Мили из Института изучения войны считает, что такие действия Москвы являются частью когнитивной войны, направленной на посев разногласий между США и их союзниками.