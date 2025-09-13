Суд в Великобритании постановил выселить из шотландского леса трёх мигрантов, объявивших себя «племенем» и заявивших о праве на землю, «украденную у их предков 400 лет назад».

36-летний Кофи Оффе из Ганы и 42-летняя Жан Гашо из Зимбабве провозгласили себя королём Атехехе и королевой Нанди, позже к ним присоединилась американка Каура Тейлор («Аснат»). Они основали самопровозглашённое «королевство Кубалы» и сначала разбили лагерь у города Джедбург, затем переселились в лес.

На заседание суда мигранты не явились, но заявили СМИ, что «если создатель небес и земли захочет, то найдёт место, куда им можно переехать».

Несмотря на решение суда, «племя» приобрело популярность в соцсетях — более 100 тыс. подписчиков в TikTok и Facebook, а также внимание мировых СМИ.