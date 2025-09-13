Глобальное потепление ставит под угрозу сохранение традиционного архитектурного облика Парижа, в частности его знаменитых серых цинковых крыш, пишет New York Times.

Цинковые крыши покрывают около 80% кровель в столице Франции ми исторически считались символом престижной недвижимости: квартиры под самой крышей пользовались особым спросом.

По мнению заместителя мэра Парижа по экологическому переходу Дэна Лерта, в ближайшие годы верхние этажи зданий могут стать непригодными для жизни из-за сильной жары. В периоды экстремальной температуры цинковые крыши нагреваются свыше 70°C, превращаясь в «раскаленные сковородки».

Лерт подчеркнул, что парижанам придется принять необходимость изменений в облике города, чтобы адаптироваться к климатическим изменениям.