Скончался народный артист Азербайджана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф» Гаджи Мурад Ягизаров. Об этом на своей странице в социальной сети написал народный писатель республики Натиг Расулзаде.

Он отметил, что актер скончался сегодня в Германии в результате продолжительной болезни.

М.Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств, факультет актёра театра и кино. С 1958 года снимался в кино, а с 1962 — служил в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна. Ягизаров сыграл около 30 ролей в фильмах. Ему было 86 лет.