Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение», который пройдет 20 сентября в Москве.

В Instagram-аккаунте, связанном с конкурсом «Интервидение» указано, что Азербайджан и ОАЭ не примут участие, ссылаясь на внутренние причины и недостаток времени для подготовки.

Кроме того, на промо-анимации конкурса (например, ролик на Красной площади и баннеры в соцсетях) были показаны флаги всех стран-участниц. При этом флага Азербайджана там не оказалось, хотя на раннем этапе он значился среди участников.

В официальном Telegram-канале конкурса организаторы публиковали подборки эмодзи-флагов всех стран-участниц. В этих списках также не было Азербайджана.