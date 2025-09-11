В Алматы прошла Генеральная Ассамблея Региональной платформы по координации безопасности аэронавигации Европы и Азии (SOCEA). Форум собрал провайдеров аэронавигационного обслуживания (ANSP) из разных стран Европы и Центральной Азии для совместной разработки решений по безопасности полётов, координации воздушного движения и цифровой интеграции регионального воздушного пространства.

Азербайджан на мероприятии представляли УВД «Азераэронавигация» (AZANS) и ZАО «Azerbaijan Airlines» (AZCON Holding). Директор AZANS был избран президентом SOCEA, и председательские полномочия переданы от Турции Азербайджану, что подчеркнуло международное признание ведущей роли страны в евразийской аэронавигации.

SOCEA создана в 2023 году по инициативе Азербайджана и Турции. Сегодня в платформу входят провайдеры из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Сотрудничество обеспечивает согласованное управление воздушным движением, стандартизацию процессов и внедрение цифровых решений, включая проект «Европа–Центральная Азия Цифровое Небо» (E-CADS), который повысит безопасность, регулярность и устойчивость полётов.