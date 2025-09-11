ФСБ внимательно следит за состоянием здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, поскольку он игнорирует предписания московских врачей и занимается самолечением. Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на свои источники.

По их данным, нарушение рекомендаций не раз приводило Кадырова к кризисным ситуациям. С ухудшением его здоровья журналисты связывают то, что чаще всего политика показывают в статичном положении, а его походка стала замедленной. Кроме того, он стал носить свободную одежду вместо привычной одежды по фигуре.

Источники утверждают, что Кадырову регулярно проводят диализ, и его рабочий график подстроен под эту процедуру. В феврале ему также установили нефростому — дренажную трубку для оттока мочи. Хотя с ней можно жить годами, устройство причиняет значительный дискомфорт.