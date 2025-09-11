Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о значительном потенциале для развития экономического сотрудничества между провинцией Ардебиль и Азербайджаном. Об этом он сказал на встрече с предпринимателями и инвесторами в Ардебиле, расположенном на северо-западе страны.

По словам Пезешкиана, географическое положение региона открывает широкие перспективы для торговли и экспорта. «Ардебиль, имеющий общую границу с Азербайджаном и прямой выход к торговым маршрутам Кавказа, может стать воротами для экономического обмена. Почему бы этой провинции не стать образцом для других регионов страны?» — отметил президент.

Он подчеркнул, что при использовании новой стратегии развития Ардебиль способен решить многие экономические задачи и превратиться в один из центров роста национальной экономики.