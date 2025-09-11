С 18:00 11 сентября Латвия закрывает воздушное пространство на неделю в 50-километровой зоне вдоль границы с Беларусью и Россией на высоту до 6 тыс. метров, сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, меры приняты по рекомендации Национальных вооружённых сил для контроля зоны, обнаружения несанкционированных летательных объектов и поддержки работы НАТО. Латвийская армия в это время находится в повышенной готовности в рамках учений Namejs.

Ранее Польша сообщила о нейтрализации нарушивших границу дронов. Были сбиты 16 беспилотников и одна ракета. Премьер Польши Дональд Туск назвал инцидент «широкомасштабной провокацией».