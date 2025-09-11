Ранее сообщалось, что в США было совершено покушение на известного американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Чарли Кирк был известен активной критикой внешней политики США – он выступал против Джо Байдена и американской помощи Украине.

По его мнению, экс-президент США провоцировал риск третьей мировой войны, разрешая Киеву использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России. Он называл Владимира Зеленского «незаконным президентом» и сомневался, зачем США предоставляют оружие и финансовую помощь стране, «которую мало кто может найти на карте».

Кирк утверждал, что восточная часть Украины якобы исторически принадлежит России, и что на территории страны действуют биолаборатории, финансируемые США.

Он также призывал возобновить дипломатические контакты с Москвой и считал ошибочной идею воспринимать Россию как врага США.