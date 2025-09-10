В Азербайджане может быть введен запрет на увольнение работников предпенсионного возраста. С таким предложением на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике выступил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, в ряде случаев граждан увольняют за два года до выхода на пенсию, и найти новую работу в этом возрасте становится крайне сложно.

«В некоторых странах такие случаи запрещены законодательством. Например, в Казахстане не допускается увольнение сотрудников, которым скоро выходить на пенсию, за исключением случаев ликвидации штата или предприятия. Считаю, что подобная норма должна быть закреплена и в Азербайджане», — отметил депутат.

Председатель комитета Муса Гулиев поддержал инициативу и предложил подготовить текст законопроекта для последующего внесения на рассмотрение.