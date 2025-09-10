Редакция Minval Politika уже не раз поднимала тему трагического инцидента, в результате которого был сбит пассажирский самолёт авиакомпании AZAL. Несмотря на тяжесть происшествия и гибель ни в чём не повинных людей, Россия упорно отказывается признавать свою вину. Более того, те, кто причастен к этой катастрофе, до сих пор не понесли никакого наказания. Напротив — продолжают службу, получают новые звания и карьерные привилегии.

Особое внимание вызывает фигура генерал-майора Александра Толопило, человека, чья «карьера» в российской армии сопровождается чередой ошибок, решений с тяжёлыми последствиями и, как утверждается, преступлений. Несмотря на всё это, он не только не был отстранён, но и продвигается по службе, получая новые регалии.

Может ли действительно так работать система? Совершил военное преступление — и вместо следствия, суда и отставки получаешь красную дорожку к очередному повышению? Зная, что этот человек вполне способен повторить это вновь?

Чтобы лучше понять, как устроена современная военная система Российской Федерации, Minval Politika обратилась за комментарием к военно-политическому эксперту Рамилю Мамедли.

По словам Мамедли, Азербайджан на протяжении многих лет демонстрирует взвешенный и партнёрский подход в отношениях с Россией, даже в случае конфликтных ситуаций. В пример он приводит инцидент с российским вертолётом, а также события в Карабахе в 2023 году, когда Азербайджан, несмотря на серьёзность обстоятельств, проявил выдержку, а российской стороне была выплачена компенсация.

«Азербайджан всегда старался не создавать напряжения в отношениях с Россией, даже когда имел полное право на жёсткую реакцию. Мы всегда действовали как партнёры на высоком уровне», — подчеркнул эксперт.

Однако, по мнению эксперта, Россия не всегда отвечает взаимностью:

«Россия неоднократно предпринимала шаги, которые сложно назвать дружественными. Одним из самых громких и трагических эпизодов стало сбитие пассажирского самолёта AZAL в декабре 2024 года. Это не было случайностью. Никто из отдавших приказ или участвовавших в его исполнении не был привлечён к ответственности. Более того, некоторых даже повысили в должности, других просто перевели на аналогичные посты», — заявил Мамедли.

Военный эксперт подчёркивает, что подобная практика подрывает доверие не только внутри российской армии, но и на международном уровне. Он утверждает, что в любой профессиональной армии подобные действия требуют наказания.

«Исходя из собственного опыта скажу: если в армии военнослужащий допускает шаг вне устава, и это имеет состав преступления, то однозначно против него возбуждается уголовное дело, он арестовывается. То есть таков порядок: арест, возбуждение уголовного дела, следствие. По крайней мере, на определённое время эти военнослужащие должны были быть отстранены. Таковы правила армии: для сохранения репутации и доверия виновные обязательно должны привлекаться к ответственности. Но в случае с Толопило и другими причастными — никто не понёс наказания», — поясняет Мамедли.

Эксперт выдвигает два возможных объяснения происходящего: либо у данного генерал-майора есть очень влиятельные связи на уровне главы государства, либо он исполнял приказ, отданный именно сверху. Как считает Мамедли, «третьего варианта нет».

«Если Москва действительно заинтересована в искренних партнёрских отношениях с Азербайджаном, то вопрос о наказании виновных должен был бы стать одним из ключевых. А пока мы видим предвзятый и необъективный подход со стороны России», — отметил военный эксперт.

Также Мамедли отметил системную проблему в самой структуре ВС РФ:

«В российской армии существуют кланы и группировки. Если преступление совершает человек из сильной группировки, его, так скажем, “отмазывают”, защищают, а потом ещё и продвигают по службе. Преступления скрываются, виновные остаются безнаказанными», — заявил он.

В завершение Мамедли выразил сомнение в профессионализме и личных качествах генерал-майора Александра Толопило:

«Даже внешне видно, что у этого человека нет харизмы генерала. Очевидно, он получил своё звание не благодаря заслугам, а из-за личных связей. Сегодняшнее положение дел в российской армии не соответствует ни внутренним, ни международным законам», — резюмировал эксперт.