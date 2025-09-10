9 сентября в Азербайджане с визитом находились представители Сертифицированной торговой миссии США, прибывшие для обсуждения расширения сотрудничества по Среднему коридору. В тот же день делегацию приняли министры иностранных дел и экономики Азербайджана Джейхун Байрамов и Микаил Джаббаров.

В ходе переговоров стороны обсудили диверсификацию торговых и энергетических маршрутов, а также перспективы укрепления экономических связей между Баку и Вашингтоном. Азербайджанская сторона пригласила американские компании активнее пользоваться благоприятным инвестиционным климатом страны и участвовать в совместных проектах в сферах транспорта, энергетики и логистики. Отмечалась и стратегическая роль Среднего коридора как фактора, способствующего региональной стабильности и росту взаимной торговли.

Примечательно, что визит совпал с активизацией контактов как между Азербайджаном и Арменией, так и между Арменией и Турцией по вопросам границ и транспортной инфраструктуры. На прошлой неделе делегации Армении и Азербайджана во главе с вице-премьерами Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном посетили друг друга с рабочими визитами. Они обсуждали делимитацию границы, вопросы разминирования, а также восстановление и строительство объектов, необходимых для синхронизации действий в регионе. На этой неделе ожидается встреча представителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений. Специальный представитель Армении по этому направлению Рубен Рубинян заявил: «С армянской стороны нет никаких проблем с задержкой, мы готовы к открытию границ и установлению дипломатических отношений уже завтра».

Все эти события укладываются в общий контекст выполнения вашингтонских договорённостей, связанных с созданием «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP, Зангезурский коридор). Вашингтон, по всей видимости, стремится к достижению практических договорённостей уже в ближайшее время, возможно — до конца года.

Армянская сторона накануне анонсировала визит американской делегации в Ереван, «в том числе по реализации «Маршрута Трампа»». Как заявила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян, подробности обсуждений будут представлены позже. В рамках проекта планируется строительство и модернизация дорог, железнодорожных линий, пунктов пропуска и логистических хабов, что должно ускорить движение товаров, улучшить связность регионов и создать новые возможности для бизнеса.

Согласно сообщениям СМИ, договорённости от 8 августа закрепили за США эксклюзивные права на развитие коридора. Управление инфраструктурой будет передано американскому консорциуму, который возьмёт её в субаренду под юрисдикцией Армении. Отмечается, что девять фирм, включая три американских оператора, уже выразили интерес к реализации проекта. Хотя конкретные названия компаний пока не разглашаются, уточняется, что консорциум займётся развитием железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, оптоволоконных и, возможно, линий электропередачи.

Фактически инвестиции в проект возьмёт на себя американская сторона при координации с правительством Армении.

Таким образом, визит американской торговой миссии в Баку и предстоящие переговоры в Ереване не являются отдельными эпизодами, а вписываются в единую стратегию по формированию новой транспортной карты региона, которая позволит Азербайджану укрепить статус ключевого транзитного узла, Армении — дает шанс преодолеть транспортную изоляцию и модернизировать инфраструктуру, а всем остальным участникам — реализовать свои интересы в регионе на взаимовыгодной основе.