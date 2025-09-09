Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия оттягивает принятие решений по войне в Украине. Он добавил, что все еще решительно настроен добиться урегулирования этого конфликта.

Трамп при этом признал, что урегулирование конфликта в Украине изначально казалось ему «самым простым» из всех. «Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех», — заявил он радиостанции WABC.

Глава администрации США отметил, что ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал, из-за непростых отношений между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, между ними «много ненависти», что осложняет возможность достижения соглашения.