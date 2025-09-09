В Баку, как уже сообщалось ранее, проходит 13-е заседание Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В первый день форума прошли содержательные сессии, в рамках которых обсуждались важнейшие направления сотрудничества на азиатском пространстве. Среди ключевых тем — поиск новых подходов к обеспечению безопасности через развитие, а также пути укрепления устойчивости региона в условиях современных вызовов. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия в сфере цепочек поставок в эпоху зелёной и цифровой трансформации. Кроме того, участники рассматривают перспективы расширения евразийских связей через такие стратегические инициативы, как «Один пояс, один путь» (BRI), развитие Среднего коридора, Международного транспортного коридора Север—Юг (INSTC) и других интеграционных проектов.

В форуме принимают участие представители более 28 стран, что свидетельствует о высоком интересе международного сообщества к этому формату взаимодействия. В рамках форума директор Института общественного развития Европы и Азии Госсовета КНР, профессор Ли Юнцюань, эксклюзивно для Minval Politika поделился своим мнением об уровне китайско-азербайджанских отношений и важности текущего мероприятия.

По его словам, нынешний визит в Азербайджан стал уже четвертым по счёту, и особенно ярко в его памяти сохранилась предыдущая поездка, когда он прибыл в Баку в составе делегации на международную конференцию. Тогдашняя встреча оставила глубокое впечатление, а нынешний форум, по его мнению, является продолжением укрепления азербайджано-китайского диалога.

«Сегодняшний форум отличается высоким уровнем организации и содержательным наполнением. Участие представителей из более чем 28 стран – это яркий показатель значимости мероприятия и растущего интереса к обсуждаемым темам», — отметил профессор.

Коснувшись двусторонних отношений, он подчеркнул, что сотрудничество между Китаем и Азербайджаном всегда было стабильным, но в последние годы оно стало особенно плодотворным. Профессор напомнил, что президент Азербайджана в этом году дважды посетил Китай, что, по его словам, является чётким свидетельством укрепляющегося стратегического партнёрства.

Он также особо выделил роль Азербайджана в рамках инициативы «Один пояс, один путь». По его мнению, именно после запуска этого глобального проекта взаимодействие между странами приобрело новое содержание и стратегическую глубину. Ли Юнцюань отметил, что ещё с 2017 года между сторонами велись обсуждения по поводу создания Среднего коридора.

«Тогда это была лишь идея, подкреплённая надеждой. Сегодня — это уже реальность. Развитие Среднего коридора принесёт пользу всем странам, расположенным вдоль этого маршрута», — подчеркнул он.

В завершение профессор выразил уверенность в том, что Азербайджан рано или поздно станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Это лишь вопрос времени», — заключил он.