«Мозговые центры» начинают играть всё большую роль в современной большой политике. Проходящая в Баку 13-я сессия Форума мозговых центров СВМДА продемонстрировала это ещё раз. За обсуждением политической «текучки» часто на второй план отходят фундаментальные вопросы. Именно об этом в своём обращении к участникам Форума мозговых центров СВМДА напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства затронул целый ряд весьма важных проблем, где на первом месте, без сомнения, стоит необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Как уверен Ильхам Алиев, Совет Безопасности ООН превратился в институт, не соответствующий реалиям нашего времени. Он подчеркнул необходимость проведения реформ в ООН и отметил важность обеспечения представительства стран Глобального Юга среди постоянных членов Совбеза.

Здесь, пожалуй, не обойтись без пояснений. ООН и её Совет Безопасности заслуживают критики по многим аспектам, и на первом месте — их недееспособность. Достаточно вспомнить четыре «карабахские» резолюции СБ ООН, которые почти три десятка лет оставались на бумаге и которые Азербайджан выполнил сам — в ходе 44-дневной Отечественной войны. Настоящим позором для ООН стала украинская война, где эта организация и её генсек Антониу Гутерриш так и не проявили себя должным образом. Но сейчас речь о другом.

В Совет Безопасности ООН, напомним, входит 15 государств. Из них постоянные члены с правом вето — Великобритания, Китай, США, Россия и Франция. Эти страны обладают правом вето, то есть могут отменить практически любое решение остальных. Ещё 10 — непостоянные, избираемые по региональной квоте: пять мест принадлежит государствам Азии и Африки, одно — Восточной Европе, два — Латинской Америке, ещё два — Западной Европе и другим государствам. И вот эту политическую архитектуру никак не получится назвать справедливой. Особенно сейчас.

Об этом не очень принято говорить вслух, но ООН возникла в мировой политической архитектуре по горячим следам Второй мировой войны. И в общем-то отразила политический расклад того времени, где все «конфетки» достались державам-победительницам. Прежде всего — постоянное место в СБ ООН.

Но с момента окончания Второй мировой войны прошло уже 80 лет. И за это время изменилось слишком многое. Особенно бурные и динамичные перемены происходят сейчас, и их с полным основанием можно назвать «пробуждением Глобального Юга».

Когда ООН только создавалась, в мире ещё существовала колониальная система. С тем, что она уже разрушена, ООН волей-неволей пришлось смириться. И даже принять антиколониальные резолюции. Достаточно вспомнить, что в момент её создания в ООН входила 51 страна, а сегодня — 193. В зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, по отзывам журналистов и дипломатов, банально тесно: когда его проектировали, никто не рассчитывал на такой успех антиколониальной борьбы. Но, как показывает практика, перестроить зал заседаний и вместить в него 193 делегации — это далеко не так сложно, как избавиться от колониального менталитета. На страны Глобального Юга нынешние ооновские воротилы до сих пор смотрят свысока, исключительно как на собственные «сферы влияния».

При этом мировая политическая архитектура меняется. Возникают новые центры силы, новые точки притяжения и влияния. И на этом фоне архаичная структура ООН и её Совета Безопасности просто не может считаться адекватной. Особенно в таком вопросе, как состав постоянных членов СБ ООН. Тем более мнение этих пяти государств уже нельзя выдавать за голос всего мирового сообщества. Об этом ещё раз напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев.