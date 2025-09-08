Сегодня в Баку состоялось торжественное открытие нового футбольного поля в одной из столичных школ, которое было построено при поддержке ФИФА.

В мероприятии принял участие президент Украинской ассоциации футбола и известный бывший нападающий Андрей Шевченко. В своем выступлении он поблагодарил азербайджанский народ, АФФА и Министерство образования страны за содействие в реализации проекта.

«Когда я рос на окраинах Киева, всегда мечтал о лучших футбольных полях. Сегодня бакинские дети получают уникальную возможность тренироваться на таком стадионе. Этот объект станет важной частью их спортивного и образовательного развития. Азербайджан — удивительная страна. Я впервые здесь и увезу с собой самые приятные впечатления», — отметил Шевченко.