Футбол. Одно только это слово у миллионов людей по всему миру вызывает не просто интерес, а настоящий эмоциональный подъем. Стадионы ревут, трибуны трясутся от криков, слезы льются либо от радости, либо от горечи поражения. Футбол — это больше, чем спорт. Это культура, религия, театр на 90 минут, где драму пишет не сценарист, а сама игра. Из всех видов спорта именно футбол — вершина, пик, квинтэссенция зрелища. Без лишнего пафоса — футбол правит миром…Но не в Азербайджане.

Увы, при всем нашем желании принадлежать к этой великой футбольной цивилизации, реальность и статистика говорят об обратном. Мы — не участники большого футбольного спектакля, а, скорее, зрители с заднего ряда. И даже не потому, что у нас нет футбольной инфраструктуры или таланта — проблемы глубже. Они в системе. В менталитете. В отсутствии стратегии. И, что самое обидное, в равнодушии тех, кто обязан этот футбол развивать.

Последний матч сборной Азербайджана против Исландии в рамках отборочного этапа ЧМ-2026 закончился разгромом — 0:5. Социальные сети бурлят, болельщики негодуют, журналисты терзают клавиатуры, раздаваясь гневными постами. И это уже не удивляет. Но простите за пошлый вопрос: а чего вы ждали?

Что сборная Азербайджана, обладая всеми признаками хронического пораженчества, внезапно, по мановению волшебной палочки, выложит на поле игру уровня топ-сборных? В сказках — да, бывает. Но реальность такова, что мы снова получили пять безответных мячей. Без характера. Без замысла. Без попытки изменить ход игры. Это было унылое и предсказуемое поражение.

Естественно, фанаты не стали изобретать велосипед, и в качестве «козла отпущения» нашли главного тренера Фернанду Сантуша. Примечательно, что этот самый Сантуш привёл сборную Португалии к победе на Евро-2016 и Лиге наций в 2019 году. Казалось бы, тренер с таким послужным списком может принести что-то новое, особенное, изменить нашу игру.

Но… Давайте будем честны: даже самый гениальный дирижёр не сыграет симфонию без оркестра. В распоряжении Сантуша — игроки, которые в большинстве своём далеки от уровня даже средних европейских сборных. Кто-то скажет: «Так он виноват, что не может их заставить играть!»

Но что делать, если ноги у футболистов растут не оттуда, откуда надо, как выражаются в народе? Конечно, Сантуш тоже несёт ответственность. Он знал, на что идёт. Знал, что получает в руки слабую команду. Возможно, надеялся изменить ситуацию, используя авторитет и опыт. Но, столкнувшись с системой, в которой правит не спортивный результат, а чиновничья логика, он, похоже, тоже сдался. Или просто «отбывает номер», получая свою зарплату. Но вся проблема не только в игроках, которые просто получают зарплату, занимаясь профанацией игры. Все гораздо глубже.

Если искать корень проблем азербайджанского футбола, то его фамилия — АФФА. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана давно уже превратилась в некое подобие учреждения из рассказа Зощенко «Прозаседавшиеся». Много речей, отчётов, совещаний, поездок, презентаций, конференций. А в итоге — стабильный провал и тысячи недовольных болельщиков.

Нет единой стратегии. Нет системы подготовки молодых игроков. Нет понятной кадровой политики. Зато есть пафосные мероприятия и красивые отчеты о «развитии футбола». Но футбольное поле, увы, безжалостно. На нем не скроешься за презентацией. На нем — или ты играешь, или проигрываешь. И мы — проигрываем. Стабильно. Привычно. Без надежды на прогресс.

Иногда, в попытках оправдаться, кто-то из «оптимистов» вспоминает знаменитый разгром Бразилии в полуфинале ЧМ-2014, когда немцы разбили хозяев турнира со счётом 7:1. Мол, и у них бывают провалы, и это ничего не значит. Но давайте сравнивать сопоставимое. Бразилия — пятикратный чемпион мира, страна, которая подарила футболу Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Неймара. У них есть история, титулы, система подготовки. Да, они проиграли. Позорно. Но это была трагедия на фоне великой истории. У нас же — сплошной кошмар без начала и конца.

Впрочем, унывать тоже нельзя. Ведь футбол — живой организм. Он может меняться. Вспомните, как Исландия, страна с населением чуть больше 350 тысяч человек, сумела не только квалифицироваться на Евро, но и выйти в плей-офф, обыграв Англию. Почему они смогли, а мы — нет? Все просто: у них есть чёткая стратегия, прозрачная система развития, работа с молодёжью и, самое главное — честное отношение к футболу. Не формальное, а искреннее. С душой. А азербайджанский футбол может возродиться, но с одним условием: если манаты не заслонят любовь к спорту…