Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев резко высказался за отставку Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Об этом он заявил в Рейкьявике, где национальная команда уступила Исландии со счётом 0:5 в матче отборочного турнира ЧМ-2026, передает «Репорт».

«Если главный тренер сборной Азербайджана не уйдёт в отставку, то мы сами примем меры», — сказал Фараджуллаев, подчеркнув, что поражение стало «неуважением Сантуша к азербайджанскому народу».

По его словам, Сантуш не сумел должным образом подготовить команду к игре, и федерация ожидает от него отчёта.

Сантуш в ответ заявил:

«У меня действующий контракт со сборной Азербайджана, с какой стати я должен уходить в отставку?».