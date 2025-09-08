В Объединённых Арабских Эмиратах зафиксированы масштабные сбои в работе интернета. Как сообщили местные СМИ, причиной стала авария на подводных кабелях связи в Красном море.

По официальным данным, ведущие телеком-операторы страны уже работают над устранением неполадок. Компания Etisalat, один из крупнейших игроков в сфере связи, заявила о проведении ремонтных работ. В свою очередь оператор Du пояснил, что снижение скорости соединения связано с повреждением международной телекоммуникационной магистрали.