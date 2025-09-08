Бундесвер перебросил в Литву более 1 тыс. единиц военной техники для участия в масштабных учениях Quadriga-2025. В рамках манёвров планируется отработка защиты региона Балтийского моря в условиях военного конфликта.

Как сообщают представителя вооружённых сил, боевые машины, бронетехника, ремонтно-эвакуационные и медицинские грузовики вместе с персоналом были доставлены из Ростока на двух грузовых судах. После прибытия в порт Клайпеды техника была направлена на военные базы Пабрады и других районов Литвы.