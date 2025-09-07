Пользователи облачной платформы Microsoft Azure могут столкнуться с перебоями из-за повреждения международных подводных кабелей в Красном море.

По данным компании, трафик между Азией и Европой, проходящий через Ближний Восток, может задерживаться из-за инцидента с несколькими оптоволоконными линиями.

Microsoft предупредила, что восстановление займёт время. Причины повреждений официально не называются, однако ремонт осложнён продолжающимися атаками йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда в Красном море.