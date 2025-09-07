Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о серьёзной эскалации после пожара в здании правительства страны, вызванного массированной атакой России.

«Впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьёзной эскалацией. Величайший цинизм заключается в том, что эти жестокие нападения происходят в момент, когда президент США Дональд Трамп прилагает усилия для достижения мира», — написал Сибига в соцсети X.

Глава МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, прекратить закупки энергоресурсов у России, ввести новые жёсткие санкции против РФ и усилить поддержку Украины. По его словам, ожидание не принесёт результатов.