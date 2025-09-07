Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что прекращение боевых действий сейчас «невыгодно» России и завершение войны возможно только при условии, что Украина «станет регионом или округом РФ».

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно… Цели и задачи СВО взяты не с потолка — это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», — отметил он.