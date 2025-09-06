Президент России Владимир Путин выразил заинтересованность во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским за пределами Москвы. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает словацкое издание Teraz.

Фицо утверждает, что во время встречи со словацким премьером Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским «где угодно». Хотя Фицо настроен скептически.

«Но оба понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится», — сказал он.