Центр анализа экономических реформ и коммуникаций опубликовал августовский выпуск «Обзора экспорта», согласно которому в январе–июле 2025 года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана составил $ 2,09 млрд, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительный рост показал экспорт продуктов питания, увеличившийся на 23,9% и достигший $ 689 млн. В том числе экспорт сахара вырос на 55,1% и составил $ 10,9 млн. Фрукты и овощи показали рост на 31,9% ($ 122,6 млн долларов). Экспорт продукции химической промышленности вырос на 30,4% ($ 45,2 млн), а черных металлов и изделий из них – на 19,1% ($ 8,6 млн). Поставки хлопка увеличились на 18,2% ($ 2,6 млн), чая на 8,8% ($ 317 тыс.).

В целом за семь месяцев экспорт аграрной продукции увеличился на 27,9%, составив $ 551,4 млн, а аграрно-промышленной продукции – на 7,3% ($ 178,8 млн). Совокупный объем экспорта аграрного сектора достиг $ 730,2 млн (+22,1%).

Лидеры экспорта

Среди товаров ненефтяного сектора в январе–июле 2025 года наибольший объем экспорта пришёлся на:

золото – $ 178,8 млн,

томаты – $ 156,9 млн,

хлопковое волокно – $ 108,1 млн.

В июле 2025 года лидером экспорта стал персик ($ 48,5 млн), на втором месте – золото ($ 33,9 млн), на третьем – продукты переработки каменноугольной смолы ($ 13,8 млн).

Основными партнёрами Азербайджана в январе–июле 2025 года стали:

Россия –$ 716,6 млн,

Турция –$ 339,7 млн,

Швейцария –$ 186,6 млн,

Грузия – $ 183,4 млн,

Украина –$ 109,9 млн.