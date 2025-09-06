В Китай прибыл уже второй за последнее время российский танкер, который перевозит сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, российский танкер-газовоз «Восток» стоял на якоре возле терминала СПГ в порту Тешань в юго-западной провинции Гуанси КНР. Танкер под российским флагом с грузом 150 тыс. кубометров СПГ был загружен на заводе Arctic LNG 2 в Гидане на севере Сибири 19 июля.

Это второй груз из санкционированного проекта, доставленный в Китай после того, как в конце августа на терминал СПГ в Бейхае прибыл танкер Arctic Mulan, который также находится под санкциями.