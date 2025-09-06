Чтобы война в Украине закончилась до конца 2026 года, должно совпасть много факторов. Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Речь идет, по его словам, об усилении санкционного, экономического давления на Россию, наращивании оборонной и экономической помощи для Украины, более жесткой позиции партнеров Киева.

Также, утверждает представитель разведки, на вероятное завершение войны влияют способность украинских сил обороны сдерживать и отбрасывать врага, возможности украинской дипломатии, а также «готовность украинского общества дальше защищать собственную страну».

«Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, — факт», — добавил Юсов.