Группа европейских чиновников во главе с представителем Евросоюза по санкциям Дэвидом О’Салливаном в понедельник, 8 сентября, посетят Минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции, сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

По данным собеседника, министр финансов США Скотт Бессент разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу, 5 сентября. Беседа состоялась после встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса с высокопоставленным европейским чиновником за день до этого.

Как уточняет агентство, встреча состоялась на фоне разочарования американским президентом Дональдом Трампом тем, что он не может добиться завершения украинского конфликта. Кроме этого, переговоры прошли в связи с истечением крайнего срока для урегулирования в отношении Москвы, подчеркнуло агентство.