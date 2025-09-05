После переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет мириться с ударами России по энергетической инфраструктуре.

«Мы отвечаем на удары. Просто терпеть в темноте никто не будет. У российской нефти и российского газа нет будущего», — подчеркнул украинский лидер. По его словам, Киев готов обеспечивать энергетическую стабильность для Словакии и других партнёров, но лишь без поставок сырья российского происхождения.

Роберт Фицо отметил, что у сторон остаются разногласия, однако диалог продолжается: «У нас разные точки зрения на некоторые темы, но это жизнь. Я уважаю Зеленского, а он меня — возможно, иногда так не выглядит». Премьер Словакии добавил, что разговоров об энергетической блокаде Украины с Путиным не было, и подчеркнул, что Братислава поддерживает инициативы, ведущие к прекращению огня.