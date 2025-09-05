В российской истории, о которой они так любят говорить, почему-то предпочитают замалчивать неудобные моменты. Их либо игнорируют, либо подменяют вымышленными сказаниями. Однако, если изучать подлинную, а не идеологически выверенную историю, становится очевидным: Россия нередко применяла давление на соседние страны — особенно на те, что стремились к независимости.

Характерный пример — реакция Москвы на распад СССР. Стремление бывших союзных республик к суверенитету воспринималось не как закономерный исторический процесс, а как угроза: «мы теряем контроль», «мы теряем ресурсы». Ответом становились армейские колонны, ввод войск, и, как следствие, гибель мирных граждан.

И даже сегодня, спустя десятилетия, Москва демонстрирует ту же логику. Россия считает, что может сбить гражданский самолёт — и весь мир должен это забыть. Но такие трагедии не стираются из памяти, особенно когда виновная сторона не только не признаёт своей ответственности, но даже не предпринимает попыток расследовать инцидент и наказать виновных.

На недавней пресс-конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин, комментируя текущие отношения с Азербайджаном, сказал: «Есть проблемы. Но мы сегодня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию всё-таки всё поставит на свои места».

Тем не менее возникает закономерный вопрос: что конкретно делает Россия для развития этих самых «фундаментальных отношений»? Являются ли такими шагами давление на азербайджанскую диаспору внутри России? Или постоянные унизительные высказывания в адрес Азербайджана на федеральных телеканалах? Всё это, мягко говоря, вызывает сомнение в искренности заявлений о «взаимном интересе».

Свою оценку ситуации для Minval Politika дал бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров. По его мнению, действия России особенно показательны на фоне трагедии с рейсом Баку–Грозный — пассажирским самолётом, сбитым при подлёте к чеченской столице.

Зульфугаров напомнил, что в соответствии с Чикагской конвенцией, подобные инциденты подлежат обязательному расследованию. Причём осуществляться оно должно на территории той страны, где произошла катастрофа. В данном случае это Казахстан.

«Согласно международному регламенту, предварительные результаты должны быть оглашены в течение одного месяца, а окончательный отчёт должен быть опубликован не позднее одного года», — пояснил он.

Тем не менее, отметил экс-министр, Россия, несмотря на наличие фактов и доказательств, не признаёт своей вины. Более того, азербайджанская сторона, по его словам, хорошо понимает, что произошло, кто виноват, и уверена, что и российской стороне это также известно.

«Особое раздражение в Баку вызывает контраст с тем, как Азербайджан действовал в ситуации, связанной с российским военным вертолётом, на этот случай, как отметил господин президент, можно ссылаться как на пример ответственного подхода. Тогда азербайджанская сторона продемонстрировала максимальную открытость и политическую зрелость в урегулировании инцидента. В случае же с рейсом Баку–Грозный наблюдается совершенно иная картина», — заявил Зульфугаров.

Также, комментируя отсутствие встречи президентов двух стран во время саммита ШОС, Зульфугаров подчеркнул: ни одна из сторон не выступила инициатором переговоров. Хотя в дипломатической практике обычно чётко обозначается, кто именно предложил проведение встречи. В этом случае — тишина. Вместо диалога, по его словам, была волна претензий со стороны России. И претензии эти касаются давно известных исторических фактов, например, упоминания в Декларации о независимости Азербайджана оккупации АДР в 1920 году со стороны России.

Эта риторика, уверен экс-министр, стала лишь поводом для очередной кампании против Азербайджана, инициированной, как он выразился, Кремлем. Он указал и на другую проблему — антиазербайджанскую пропаганду, усилившуюся в российских СМИ. Речь, по его словам, идёт не просто об агрессивных заявлениях, а о высказываниях, унижающих национальное достоинство.

«Это уже не просто недружественные действия, это яркое проявление имперского мышления. Мы не намерены мириться с подобным отношением. С лёгкостью можем снизить уровень наших отношений до уровня обычного соседского взаимодействия. Неадекватная пропаганда, попытки навязать ответственность азербайджанской стороне, продолжающееся давление на азербайджанскую диаспору, запугивание общественности, намёки на угрозы СВО, всё это выходит за рамки допустимого», — отметил эксперт.

Именно это, по его словам, и даёт основания полагать, что Москва не собирается менять свою позицию. В итоге, никакой встречи и не произошло.

Комментируя дальнейшее развитие ситуации, Зульфугаров напомнил, что рано или поздно Казахстан обнародует результаты. Тогда, по его словам, можно будет делать выводы, в том числе о том, насколько Москва готова выполнять международные обязательства.

Он отметил, если ситуация не изменится, отношения между странами могут быть переведены в разряд обычного добрососедского взаимодействия или просто отношений, как принято в нормах международного права, без «особого статуса» стратегического партнёрства.

«Мы видим, что Россия хочет навязать определённый формат взаимодействия. Формат, построенный на давлении. И такое поведение касается не только Азербайджана. Это общее отражение внутреннего кризиса в самой России, прежде всего кризиса власти, чьи действия часто не соответствуют даже интересам самой Российской Федерации», — добавил Зульфугаров.

Подводя итог, экс-министр чётко обозначил позицию Баку: если Москва и дальше будет использовать язык давления, угроз и пропаганды — Азербайджан будет вынужден отвечать на все вызовы, в том числе и на угрозы нашей безопасности, будь то реальные или потенциальные угрозы

«Сейчас уже можно с уверенностью сказать: вся ответственность за ухудшение отношений между нашими странами лежит на российской стороне. Если они действительно пришли к выводу, что хотят строить отношения именно в таком ключе и по такому алгоритму, что ж, это их выбор», — резюмировал Зульфугаров.