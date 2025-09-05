«Информационное мошенничество» — именно так точнее всего можно охарактеризовать попытку России изобразить хорошую мину при плохой игре в вопросе выплаты компенсаций пострадавшим в результате катастрофы азербайджанского лайнера, сбитого на подлёте к городу Грозный российской ПВО. В МИД России заявили журналистам, что, оказывается, информация СМИ и некоторых блогеров о якобы невыплатах страховых средств в связи с катастрофой самолёта авиакомпании AZAL является вбросом, она не соответствует действительности.

Как констатируют на Смоленской площади обиженным тоном, в ряде СМИ, а также в Telegram-блогосфере распространяется ложная информация о невыплатах страховых средств в связи с катастрофой пассажирского самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории. Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь, — назидательным тоном изрекают российские дипломаты. — Азербайджанской авиакомпании выплачено страховое возмещение за самолёт в размере полной страховой стоимости — 1,003 миллиарда рублей, — заявили в ведомстве. — Полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии, по 1 из 6 граждан Казахстана. На сегодня осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолёта и родственникам погибших на общую сумму 358,4 миллиона рублей».

Ну что же, придётся внести ясность. А ещё — провести маленький ликбез. Во-первых, весьма показательно, что в МИД РФ говорят о «катастрофе пассажирского самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря 2024 года близ города Актау в Казахстане», никоим образом не упоминая Грозный. Хотя отсчёт катастрофы начался именно с того, что на подлёте к Грозному азербайджанскому гражданскому лайнеру сначала глушили связь, а затем ударили по нему ракетами. И только потом соизволили сообщить, что на земле работает ПВО.

Но даже это не главное. В заявлении российского МИДа речь идёт о страховых выплатах. Они осуществляются в любом случае, если имело место «авиапроисшествие» — неважно, была ли его причиной техническая неисправность, ошибка пилотов, столкновение с метеоритом или ещё что-нибудь. Это требования международной корпоративной этики.

А Азербайджан с самого начала требует выплаты компенсаций. А компенсации выплачивает уже та сторона, которая несёт ответственность за катастрофу. В данном случае — Россия, которая ударила по азербайджанскому гражданскому лайнеру противовоздушными ракетами.

Теперь назовём вещи своими именами. Все выплаты, о которых идёт речь в заявлении МИД РФ, никоим образом не являются компенсацией, которую требовал и требует выплатить Азербайджан. И если сейчас Россия распространяет такого рода заявления — это дешёвая манипуляция, призванная ввести в заблуждение общественное мнение. Вернее, ту его часть, которая не очень осведомлена, что такое компенсация, что такое страховые выплаты, что такое гуманитарная помощь (если помните, гуманитарную помощь предложил Рамзан Кадыров — Азербайджан от неё отказался).

Приведённый список выплат — это не компенсация. Представлять его как выплату компенсации и «решение вопроса» — это даже не манипуляция, а подмена понятий. Если уж кому-то режет слух слово «информационное мошенничество» — используйте его.

Неслучайно, что в своем заявлении МИД Азербайджана весьма жёстко ответил российским коллегам: «Авиакатастрофа самолёта, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), произошедшая в результате его сбития, и последовавшее за этим заявление МИД Российской Федерации от 4 сентября о страховых выплатах не только вызывает удивление, но и вводит общественность в заблуждение. Страховые выплаты AZAL и пассажирам от российской страховой компании и требование нашей страны компенсации от правительства России за сбитый самолёт — это совершенно разные темы. Процесс выплат указанной страховой компанией продолжается уже 6 месяцев. В целом эти выплаты осуществляются именно в рамках страхового договора AZAL, заключённого для страхования самолёта и пассажиров, и выполняются в соответствии с обязательствами. Что касается того, что выплаты производит российская страховая компания, следует отметить: как правило, страхование самолётов осуществляется через международные страховые компании. Учитывая, что на территории России не действует ни одна международная страховая компания, страхование самолёта AZAL было проведено через российскую компанию. Таким образом, попытки отождествить страховые выплаты с требованием Азербайджана о компенсации от российского правительства являются некорректными».

И, подводя итог, вынуждены констатировать: Россия так и не признала свою ответственность за катастрофу азербайджанского пассажирского лайнера и не выплатила компенсаций за неё. Те выплаты, о которых идёт речь, — это обязательства страховой компании. Речь идёт о личной страховке пассажиров и корпоративной — самолёта. И это международная практика.

И вот теперь вопрос: распространяя такого рода заявления, в МИД РФ не понимали, что их прочтут и оценят? Что люди, которые будут это читать, знают разницу между страховой выплатой и компенсацией? Или, как это часто бывает во взаимоотношениях Кремля и Смоленской площади с новыми независимыми государствами, а в особенности «бывшими южными республиками», решили, что «этим чуркам и так сойдёт»?

Во-первых, не сойдёт. Во-вторых, в политике есть ответственность, в том числе и за такие манипуляции. А в-третьих, чем дальше Москва затягивает решение кризиса, тем труднее будет из него выходить. И это только кажется, что такой кризис создаёт проблемы исключительно для маленького Азербайджана, но не для большой России.